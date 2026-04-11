وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" أن "قوة إسرائيلية مؤلفة من عدة آليات عسكرية توغلت في كودنة بريف القنيطرة الجنوبي، ونفذت حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال مواطنين اثنين من أبناء القرية، وتم اقتيادهما إلى جهةٍ مجهولة دون معرفة أسباب الاعتقال".

وأشارت الوكالة إلى أن "قوات الاحتلال، توغلت فجر اليوم، باتجاه وادي الرقاد في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، واعتقلت أحد المواطنين".

ووفق الوكالة: "تواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي".

وأضافت سانا أن سوريا "تطالب باستمرار بخروج القوات الإسرائيلية من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتب أي أثر قانوني وفقا للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع الممارسات الإسرائيلية ، وإلزامها بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري".