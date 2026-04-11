وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الجمعة، إنه ينبغي على الجانبين استغلال المحادثات في باكستان كـ"فرصة للتعامل بحسن نية من أجل التوصل إلى اتفاق دائم وشامل، بهدف وقف التصعيد ومنع العودة إلى الأعمال العدائية".

ومن المقرر أن تبدأ المحادثات في إسلام آباد، السبت، ويرأس الوفد الأميركي نائب الرئيس جي دي فانس، بينما يقود الجانب الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.

وسافر الإيرانيون إلى إسلام آباد بوفد كبير برئاسة قاليباف، كما يشارك في الوفد أيضا وزير الخارجية عباس عراقجي ومسؤولون آخرون.