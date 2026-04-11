وقال مسعفون في البداية إن الغارة، التي شنتها إسرائيل في وقت مبكر من صباح السبت، أسفرت عن مقتل 6 أشخاص على الأقل ‌وإصابة آخرين، قبل رفع عدد القتلى إلى 8.

ولم يتضح ما إذا ‌كان ‌جميع القتلى من أفراد الشرطة، كما لم يصدر أي تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي.

وذكر مسعفون ومصادر ‌في الشرطة أن ‌سلسلة ⁠من الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل العشرات من أفراد قوات الشرطة التابعة لحركة حماس، خلال الأشهر الماضية.

وتوصلت ⁠إسرائيل وحماس في أكتوبر من العام الماضي إلى اتفاق بوساطة أميركية، بهدف وقف حرب غزة التي استمرت أكثر من عامين.

ويتهم كل طرف الآخر بخرق الاتفاق، الذي قتل بعد دخوله حيز التنفيذ ما لا يقل عن 700 فلسطيني مقابل 4 جنود إسرائيليين.