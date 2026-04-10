وجاء الإعلان عبر سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحئيل ليتر.

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلن أعلن لبنان إجراء أول اتصال مباشر مع إسرائيل، عبر سفيري البلدين لدى الولايات المتحدة.

وقالت الرئاسة اللبنانية إن الطرفين اتفقا على عقد أول اجتماع في مقر الخارجية الأميركية، الثلاثاء، لبحث وقف إطلاق النار، وتحديد موعد لبدء التفاوض بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية.

ولم يتطرق البيان اللبناني إلى حزب الله.

وفي وقت سابق من الجمعة، أكد مسؤول في الخارجية الأميركية لـ"سكاي نيوز عربية" أن اجتماعات بين وفدين إسرائيلي ولبناني ستعقد الأسبوع المقبل في واشنطن، لبحث وقف إطلاق النار.