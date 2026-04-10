وقالت الرئاسة اللبنانية إن الطرفين اتفقا على عقد أول اجتماع في مقر الخارجية الأميركية، الثلاثاء، لبحث وقف إطلاق النار، وتحديد موعد لبدء التفاوض بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية.

وفي وقت سابق من الجمعة، أكد مسؤول في الخارجية الأميركية لـ"سكاي نيوز عربية" أن اجتماعات بين وفدين إسرائيلي ولبناني ستعقد الأسبوع المقبل في واشنطن، لبحث وقف إطلاق النار.

وجاء في بيان الرئاسة اللبنانية، أنه "بناء على المبادرة التي أطلقها الرئيس اللبناني جوزاف عون، والتي ترتكز على العمل الدبلوماسي من خلال الإعلان عن وقف لإطلاق النار والذهاب إلى التفاوض المباشر مع إسرائيل، وبعد الاتصالات الدولية والعربية التي أجراها عون مؤخرا في ضوء تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، قررت الإدارة الأميركية تكليف وزارة الخارجية الأميركية القيام بدور الوسيط بين لبنان وإسرائيل".

وتابع البيان: "تنفيذا لذلك، وبناء على توجيهات عون للسفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حمادة معوض، جرى اتصال هاتفي عند التاسعة مساء بتوقيت بيروت، هو الأول بين لبنان ممثلا بسفيرته في واشنطن، وإسرائيل ممثلة بسفيرها في واشنطن يحئيل ليتر، وبمشاركة سفير الولايات المتحدة في بيروت ميشال عيسى الموجود في واشنطن".

وأضافت الرئاسة: "تم خلال الاتصال التوافق على عقد أول اجتماع الثلاثاء في مقر الخارجية الأميركية لبحث إعلان وقف لإطلاق النار، وموعد بدء التفاوض بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية".