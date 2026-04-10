وذكرت منظمة "السلام الآن"، المناهضة للاستيطان، في تقرير لها أن "المجلس الوزاري الأمني قرر سرا إقامة 34 مستوطنة جديدة".

وستنضم هذه المستوطنات إلى 68 مستوطنة أقامتها حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية منذ تشكيلها أواخر عام 2022.

ورغم عدم الإعلان الرسمي عن القرار، امتنعت وزارة الدفاع، المسؤولة عن شؤون الاستيطان في الضفة الغربية، عن التعليق على استفسار لوكالة فرانس برس.

وبحسب قناة "آي 24 نيوز"، فإن 10 من هذه المستوطنات هي بؤر استيطانية قائمة سيتم تقنينها، فيما سيتم إنشاء البقية من الصفر.

من جهته، نقل موقع "واي نت" عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، قوله خلال اجتماع للمجلس الوزاري الأمني إن الجيش "قد ينهار"، محذرا من أن إنشاء مستوطنات جديدة سيشكل عبئا إضافيا على القوات في ظل حالة الحرب.

وأفادت المصادر ذاتها بأن المستوطنات المزمع إنشاؤها ستتوزع على امتداد الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها، وهي منطقة تخضع للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967.

ويعيش في الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، أكثر من 500 ألف مستوطن إسرائيلي إلى جانب نحو ثلاثة ملايين فلسطيني، في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

ورغم استمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية في ظل مختلف الحكومات الإسرائيلية منذ عام 1967، فقد تسارع بشكل ملحوظ منذ وصول اليمين المتطرف إلى السلطة أواخر عام 2022 بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتزايدت وتيرته أكثر عقب هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، الذي أشعل الحرب في غزة.