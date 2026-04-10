وبحسب المصدر، رفضت تل أبيب مشاركة مباشرة من باريس بينها وبين بيروت في المحادثات المقرر أن تنطلق الأسبوع المقبل في واشنطن.

وقال المسؤول الإسرائيلي: "تصرفات فرنسا خلال العام الماضي، بما في ذلك مبادرات تهدف إلى تقييد قدرات إسرائيل على القتال في إيران، والغياب التام لأي استعداد لاتخاذ خطوات ملموسة لمساعدة لبنان على نزع سلاح حزب الله، دفعت إسرائيل إلى اعتبار فرنسا وسيطا غير نزيه".

وجاء القرار الإسرائيلي عقب تصاعد التوترات بينتل أبيب وباريس في الأشهر الأخيرة، خاصة منذ بداية العمليات العسكرية الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وكانت فرنسا قد رفضت السماح لطائرة عسكرية أميركية تحمل أسلحة إلى إسرائيل بالمرور عبر مجالها الجوي.

كما مارس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومسؤولون فرنسيون كبار ضغوطا على إسرائيل لمنعها من شن عملية برية في لبنان بعد دخول حزب الله للحرب عقب مقتل المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي، وفق الصحيفة.

وفي الأيام الماضية، قررت إسرائيل وقف بيع منتجاتها الدفاعية إلى فرنسا بسبب ما اسمته المصادر الإسرائيلية بـ"الموقف العدائي الفرنسي" تجاه إسرائيل خلال العامين الماضيين.

من المتوقع أن يجتمع مسؤولون إسرائيليون ولبنانيون في واشنطن الأسبوع المقبل، في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأميركيدونالد ترامب إلى تهدئة القتال المستمر منذ أسابيع بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران، والذي يهدد بتقويض وقف إطلاق النار الهش الذي توصلت إليه واشنطن وطهران.