قتل 10 أشخاص،أغلبهم من عناصر جهاز أمن الدولة اللبناني، في غارة إسرائيلية استهدفت محيط السرايا الحكومية في مدينة النبطية بجنوب لبنان، وفقا لمراسلة سكاي نيوز عربية، الجمعة.
ومن جهتها، أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية: "شنت الطائرات الحربية المعادية سلسلة غارات عنيفة على المدينة إحداها "في محيط السرايا الحكومية"، مشيرة الى أنها أسفرت عن "تدمير مبان.. وطالت مكتب أمن الدولة.. حيث أفيد عن استشهاد 8 عناصر كحصيلة أولية".
وشاهد مصوّر لوكالة فرانس برس في المكان أضرارا كبيرة لحقت بالسرايا، حيث تناثر الحديد والحطام من المبنى الذي اندلعت منه النيران.