وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن 5 فرق تابعة للجيش الإسرائيلي تواصل تنفيذ عمليات متزامنة ومحددة الأهداف في مختلف مناطق جنوب لبنان.

وأضاف: "تواصل القوات تنفيذ مداهمات مركزة، وتفكيك البنى التحتية التابعة لحزب الله، والعثور على أسلحة متنوعة. وحتى الآن، فككت قوات الفرقتين 162 و36 أكثر من 2700 موقع بنية تحتية، وعثرت على أكثر من 250 قطعة سلاح، من بينها صواريخ بعيدة المدى، وصواريخ مضادة للدروع، وقاذفات RPG، وأسلحة نارية، وعبوات ناسفة".

كما أعلن أن "قوات الفرق 91 و98 و146 فككت أكثر من 1500 موقع عسكري، وعثرت على أكثر من 1000 قطعة سلاح، تشمل أسلحة نارية، وقاذفات RPG، وعبوات ناسفة، ومعدات عسكرية إضافية".

وتابع الجيش: "نواصل دعم القوات البرية، حيث ننفذ، بالتنسيق معها، غارات على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان".