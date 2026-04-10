وأضاف: "منذ بدء العملية المحددة في لبنان، تمكنت قوات الفرقة 91 من القضاء على مئات المسلحين من حزب الله".

وتابع: "في وقت سابق من هذا الأسبوع، رصدت قوات الجيش خلية مسلحة بالقرب من القوات العاملة في المنطقة، حيث شوهد أحد المسلحين وهو يختبئ بين النباتات، وبعد تحديد موقعه، تم استهدافه والقضاء عليه بضربة من سلاح الجو الإسرائيلي، بتوجيه من القوات البرية".

وأكمل: "خلال الغارة، تم رصد مركبة تقل عناصر إضافيين من الخلية كانوا يحاولون الفرار من المنطقة، وتم استهدافها".

وكشف الجيش الإسرائيلي أيضا عن ضرب وتدمير أكثر من 200 قاذفة صواريخ يستخدمها حزب الله.

وأكمل في بيان: "هذا الأسبوع تم تصفية علي كامل عبر الحسن، المسؤول عن المدفعية في وحدة ناصر التابعة لتنظيم حزب الله".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، تم تصفية أكثر من 250 نشطاء مدفعية في تنظيم الإرهاب حزب الله، بما في ذلك 15 قائدا مسؤولين عن مراكز المدفعية في المناطق المختلفة".

وأضاف: "يواصل سلاح الجو الإسرائيلي تقديم الدعم للقوات البرية خلال الأنشطة العملياتية، حيث استهدف مستودع أسلحة ومواقع بنى تحتية أخرى تابعة لحزب الله، بتوجيه من القوات".