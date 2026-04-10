قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، الجمعة، إن الإمارات العربية المتحدة "تمضي في ترسيخ مفهوم الدولة الذي كرّس نجاح الإمارات ونموذجها، ونعمل على تعزيز قدرتنا على صون هذا الوطن والدفاع عنه".
وكتب قرقاش عبر حسابه على منصة إكس: " من السابق لأوانه استخلاص دروس العدوان الإيراني الغاشم، ومع ذلك نمضي في ترسيخ مفهوم الدولة الذي كرّس نجاح الإمارات ونموذجها، ونعمل على تعزيز قدرتنا على صون هذا الوطن والدفاع عنه".
وأضاف: "وبثقة من انتصر على عدوان غادر، سنقرأ خريطة علاقاتنا الإقليمية والدولية بدقة، ونحدّد من يُعوَّل عليه، بما في ذلك هيكلة اقتصادية ومالية تعزّز صلابة نموذجنا".
وختم: "المراجعة العقلانية لأولوياتنا الوطنية هي طريقنا إلى المستقبل".