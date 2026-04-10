وأضاف في حديث مع "سكاي نيوز عربية": "ماحدث جعلنا نؤكد على ثوابت منها أننا سنعتمد على أنفسنا في المواقف الصعبة، وكما فاجأنا العالم في إنجاز عسكري غير مسبوق في التصدي للعدوان الإيراني، أعدكم أننا سنفاجئ العالم بالإنجاز السياسي والاقتصادي والتلاحم الوطني".

وتابع: "الإنسان في الإمارات له قيمة، أنا متفائل جدا بأننا سنخرج أفضل من هذه الأزمة".

وأكمل: " بيان وزارة الخاجية الإماراتية وضع الإمارات في موقع يختلف عن كل البيانات الصادرة بشأن وقف إطلاق النار المؤقت، وأبرز الإمارات كشريك ولاعب رئيسي في تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم".

وأضاف: "النظام الإيراني يخدع شعبه ويكذب عليه، وبيانه لوقف إطلاق النار بثلاث لغات كشف ذلك، وبالتالي لا تستيطع أن تتعامل مع نظام يقتل شعبه ويكذب عليه وغدر بنا".

وأشار النعيمي إلى أن "إيران في مرحلة تحول، وإيران اليوم ليست إيران قبل 40 يوم، القيادات التي كانت تحكمها غير موجودة، وقيادات اليوم مختلفة، أعتقد أن وقف إطلاق النار مرحلة لإعطاء فرصة ونفس لهذه القيادات أن تختار إما الاستسلام بالمطلق أو أن يكون مصيرها مصير القيادات السابقة".

وأكمل: "ميزة الإمارات الوضوح والشفافية، هناك توافق بيننا وبين الإدارة الأميركية، والرئيس ترامب امتلك شجاعة فعل ما يقول".

وأضاف: معركتنا ليست مع أميركا وإسرائيل، معركتنا مع النظام الإيراني الذي قصفنا ، وأراد اختطاف اقتصادنا واقتصاد العالم من خلال مضيق هرمز".