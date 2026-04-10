وأضاف المسؤول أن "ترامب أبلغ نتنياهو بأن على إسرائيل تخفيف حدّة الهجمات على لبنان".

وتابع قائلا إن ترامب "كان قلقا من أن يؤدي الهجوم على لبنان إلى تقويض وقف إطلاق النار مع إيران".

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن "حدّة الهجمات على لبنان ستخف استجابة لطلب ترامب".

وقصفت إسرائيل مواقع تابعة لحزب الله المدعوم من إيران في لبنان، حيث استهدفت حوالي 10 منصات إطلاق استخدمت لإطلاق قذائف على شمال إسرائيل، وفقا لما أعلنه الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من اليوم الجمعة.

وقال الجيش الإسرائيلي على منصة "إكس" إنه "يواصل تحديد وتفكيك منصات إطلاق إضافية".

ودوّت صافرات الإنذار في كل أنحاء إسرائيل في وقت مبكر من صباح الجمعة، بما في ذلك تل أبيب ومدينة أشدود الساحلية، عقب إطلاق صواريخ من لبنان.

ويهدد استمرار الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران الهدنة الهشة التي تم التوصل إليها بين واشنطن وطهران.

والخميس، تبادلت إسرائيل وحزب الله إطلاق النار مرات عدة.

وأصدرت قيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي تحذيرات للعديد من المناطق عقب إطلاق موجة من الصواريخ الجمعة، بما في ذلك في منطقة تل أبيب ومناطق جنوبية بعيدة عن الحدود اللبنانية.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات، لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت صاروخا واحدا على الأقل.

وتأتي هذه الهجمات الصاروخية لحزب الله بعد أن قتل أسوأ قصف إسرائيلي على لبنان خلال الحرب أكثر ‌من 300 شخص ‌الأربعاء، و⁠قبل المحادثات المقررة بين إيران والولايات المتحدة في باكستان بعد أن اتفقتا على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين.

وكان ⁠نتنياهو قد قال الخميس إنه وافق على إجراء مفاوضات مباشرة مع لبنان "في أقرب وقت ممكن".

وذكر نتنياهو أنه أصدر الأمر في رد فعل على طلبات من لبنان وأن المحادثات ستركز على نزع سلاح حزب الله وإقامة علاقات سلمية بين الدولتين الجارتين.