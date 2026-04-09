وقال مراسلنا إن الجيش الإسرائيلي نفذ غارتين على بلدتي السلطانية وزفتا جنوبي لبنان.

ودوّت صافرات الإنذار في كل أنحاء إسرائيل في وقت مبكر من صباح الجمعة، بما في ذلك تل أبيب ومدينة أشدود الساحلية، عقب إطلاق صواريخ من لبنان.

ويهدد استمرار الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران الهدنة الهشة التي تم التوصل إليها بين واشنطن وطهران.

والخميس، تبادلت إسرائيل وحزب الله إطلاق النار مرات عدة.

وأصدرت قيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي تحذيرات للعديد من المناطق عقب إطلاق موجة من الصواريخ الجمعة، بما في ذلك في منطقة تل أبيب ومناطق جنوبية بعيدة عن الحدود اللبنانية.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات، لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت صاروخا واحدا على الأقل.

وتأتي هذه الهجمات الصاروخية لحزب الله بعد أن قتل أسوأ قصف إسرائيلي على لبنان خلال الحرب أكثر ‌من 300 شخص ‌الأربعاء، و⁠قبل المحادثات المقررة بين إيران والولايات المتحدة في باكستان بعد أن اتفقتا على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين.

وكان ⁠رئيس الوزراء ‌الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال الخميس إنه أصدر ⁠تعليمات ببدء محادثات سلام مع لبنان تشمل ⁠نزع سلاح حزب الله.