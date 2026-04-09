ومساء الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ استهداف "منصات إطلاق تابعة لحزب الله في لبنان".

وقال إيال زامير مخاطبا القوات المنتشرة قرب بلدة بنت جبيل، على مسافة خمسة كيلومترات من الحدود مع إسرائيل: "في وقت تتقدمون وتنفذون عمليات على خط المواجهة، وجهنا أمس (الأربعاء) ضربة قاسية وقوية لحزب الله".

وأكد زامير أن مقاتلي الحزب الموالي لإيران "غادروا" الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل الأخير، بعد هذه الغارات غير المسبوقة التي أودت بحياة أكثر من 300 شخص وفق السلطات اللبنانية.

وكان حزب الله أعلن الخميس خوضه اشتباكات "من مسافة صفر" مع قوات إسرائيلية في مدينة بنت جبيل التي خاض فيها الطرفان اشتباكات ضارية خلال جولات الحروب السابقة بينهما.

وشدد زامير على أن حزب الله أصبح "معزولا الآن في لبنان ومنقطعا عن محوره الاستراتيجي مع إيران".

وتابع قائلا إن "الهدف المحدد لكم هو القضاء على التهديد المباشر لسكان الشمال (إسرائيل)، وهو ما تقومون بتحقيقه على الأرض"، مضيفا: "سنواصل العمل من أجل استعادة أمن دائم".