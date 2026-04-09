وطالبت كالاس بحماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية بما فيها محطات الطاقة من الهجمات الإيرانية.

كما أكدت كالاس أن الاتفاق النووي الإيراني عام 2015 ارتكب خطأً جوهريا بعدم إشراك دول المنطقة في صياغته.

وشدّدت كالاس على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق مستقبلي برنامج الصواريخ الإيرانية والوكلاء وليس الملف النووي فقط.

كما رحبت كالاس بالتوصل إلى هدنة بين إيران والولايات المتحدة، واصفة الهدنة بأنها أفضل فرصة للتوصل إلى سلام دائم في المنطقة.

وأكدت كالاس أن التسوية التي يمكن الوصول إليها مع إيران، يجب أن تضمن استقرارا وسلاما مستداما للمنطقة، ونهاية حقيقية للحرب.

وأشارت كالاس إلى ضرورة ضمان ألا تهدد إيران استقرار جيرانها في المستقبل، مع مناقشة المخاوف التي تشمل الملف النووي، وبرنامج إيران للصواريخ الباليستية، والتهديدات السيبرانية، إضافة إلى أنشطتها عبر وكلائها مثل حماس وحزب الله والحوثيين.

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قالت كالاس إن حرية الملاحة أحد مبادئ القانون الدولي، وينبغي ألا يتم التوجه نحو فكرة أن بعض الدول لها الحق في فرض رسوم على الممرات البحرية.