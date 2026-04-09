وقالت الخارجية الكويتية في بيان على حسابها في "إكس": "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للاعتداءات الآثمة التي شنتها إيران ووكلاؤها، بما في ذلك الفصائل والميليشيات والجماعات المسلحة الموالية لها، عبر مُسيرات استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية بدولة الكويت، وذلك في مساء يوم الخميس الموافق 9 أبريل 2026، في انتهاكٍ صارخٍ لسيادة دولة الكويت ومجالها الجوي، وخرقٍ فاضحٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف البيان: "تؤكد وزارة الخارجية على أن استمرار هذه الاعتداءات السافرة التي تشنها إيران ووكلاؤها على دولة الكويت ودول المنطقة، تقوض من الجهود الإقليمية والدولية التي أثمرت مؤخراً بالإعلان عن وقف إطلاق النار ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وتُعد تحدياً صارخاً للمجتمع الدولي".

وتابع البيان قائلا: "وإذ تشدد وزارة الخارجية على ضرورة إلزام إيران ووكلاؤها بوقف كافة الأعمال العدائية الموجهة نحو دولة الكويت وسائر دول المنطقة بشكلٍ فوري ودون قيد أو شرط وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، فإنها تجدد التأكيد على تمسك دولة الكويت بحقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذها كافة التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها".

وكانت وزارة الدفاع الكويتية قد قالت، مساء الخميس، إن الكويت تتعرض لهجمات من مسيرات معادية.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان أن: "الدفاعات الجوية في القوات المسلحة تتعامل حاليا مع هجمات معادية من المسيرات اخترقت أجواء البلاد حيث استهدفت بعض المنشآت الحيوية".