وأضاف المسؤول، الذي لم تكشف رويترز عن اسمه، أن أي محادثات "ستكون مسارا منفصلا، ولكن بنفس نموذج الهدنة الإيرانية الأميركية التي توسطت فيها باكستان".

ودع المسؤول إلى وقف مؤقت لإطلاق النار لإتاحة المجال لإجراء محادثات مع إسرائيل.

وشدد المسؤول على أن لبنان بحاجة إلى أن تكون أميركا الضامنة لأي اتفاق مع إسرائيل.

ومن ناحية أخرى، أفاد مراسل "أكسيوس" عبر "إكس" أن أول اجتماع بين إسرائيل ولبنان سيعقد في وزارة الخارجية الأميركية بواشنطن".

وفي ذات السياق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن إسرائيل ستبدأ مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن.

وأوضح نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه: "نظرا للطلبات المتكررة من جانب لبنان لفتح مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، فقد أصدرت تعليماتي أمس في المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "ستركز المفاوضات على نزع سلاح حزب الله وتسوية علاقات سلام بين إسرائيل ولبنان".

كما أكد أن إسرائيل "تقدر دعوة رئيس الوزراء اللبناني (نواف سلام) لجعل بيروت مدينة منزوعة السلاح".

على صعيد متصل، أفاد موقع أكسيوس بأن تصريحات نتنياهو جاءت بعد مكالمات هاتفية أجراها، الأربعاء، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف.

ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين كبار أن ويتكوف طلب من نتنياهو "تهدئة" الضربات في لبنان وفتح المفاوضات.