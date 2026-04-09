ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) فقد جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وترسيخ العمل المشترك بما يسهم في تطوير شراكة استراتيجية إماراتية - أوروبية مثمرة وإيجابية، تخدم الأولويات الاستراتيجية للجانبين.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة كايا كالاس، مؤكداً على العلاقات المتنامية والمتطورة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.

وناقش الجانبان الأوضاع في المنطقة، وتداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية التي استهدفت دولة الإمارات وعددا من الدول الشقيقة والصديقة.

وأعرب الشيخ عبد الله بن زايد عن شكره لكايا كالاس على تضامنها الكامل مع دولة الإمارات مؤكدا على سلامة جميع المقيمين والزائزين في الدولة.

واستعرض الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وكايا كالاس المستجدات الإقليمية، في أعقاب إعلان فخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين.

وتناول الجانبان خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون الدولي، وتضافر الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام المستدام في المنطقة.