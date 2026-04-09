وأضاف في منشور على منصة "إكس": "علم الإمارات رمز القوة والفخر، ندعو أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة أن يرفعوه فوق المنازل والمؤسسات والمباني".

وتابع: "فخورين بدولتنا، فخورين برئيس دولتنا، فخورين بقواتنا المسلحة، فخورين بقوة اقتصادنا، فخورين بفرق عملنا، فخورين بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورين بعلمنا".

وأكمل: "لنرفع العلم شامخاً فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا، ورمز ولائنا لرئيس دولتنا، وراية وحدتنا وتوحدنا".

وختتم بالقول: "حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها".