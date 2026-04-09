قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن دولة الإمارات دخلت الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنين ومقيمين، صغارا وكبارا، عسكريين ومدنيين، حكوميين واقتصاديين، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها .
وأضاف في منشور على منصة "إكس": "علم الإمارات رمز القوة والفخر، ندعو أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة أن يرفعوه فوق المنازل والمؤسسات والمباني".
وتابع: "فخورين بدولتنا، فخورين برئيس دولتنا، فخورين بقواتنا المسلحة، فخورين بقوة اقتصادنا، فخورين بفرق عملنا، فخورين بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورين بعلمنا".
وأكمل: "لنرفع العلم شامخاً فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا، ورمز ولائنا لرئيس دولتنا، وراية وحدتنا وتوحدنا".
وختتم بالقول: "حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها".