وأضاف: "الليلة هاجمت القوات الإسرائيلية سلسلة من بنى الإرهاب في جنوب لبنان: ممرات استخدمت لنقل آلاف وسائل القتال، صواريخ ومنصات إطلاق، بالإضافة إلى مستودعات ذخيرة ومنصات إطلاق وقيادات تابعة لحزب الله".

وتابع: "من يعمل ضد مواطني إسرائيل سيُضرب. سنواصل ضرب حزب الله في كل مكان مطلوب، حتى نعيد الأمن الكامل لسكان الشمال".

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر الخميس، سلسلة غارات استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت وبلدات في جنوب لبنان.

وأغار الطيران الإسرائيلي على منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية.

واستهدفت سلسلة الغارات الإسرائيلية بلدات كفرا، والجميجمة، وصفد البطيخ، ومجدل سلم، ودير أنطار، ومحيط جسر القاسمية في جنوب لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة حاريص الجنوبية.

وأدت غارة إسرائيلية على بلدة العباسية في جنوب لبنان إلى وقوع عدد من الإصابات الخطرة، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وقال حزب الله اللبناني، الخميس، إنه سيواصل هجماته على إسرائيل عقب الغارات الجوية الإسرائيلية الدامية في لبنان.

وأوضح حزب الله، ردًا على "خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار"، أنه قصف خلال الليل كيبوتس المنارة في شمال إسرائيل، بحسب بيان صدر في وقت مبكر من صباح الخميس.

وأضاف الحزب أن هجماته الانتقامية ضد إسرائيل ستستمر حتى يتوقف "العدوان الإسرائيلي-الأميركي".

ووفقًا لوزارة الصحة اللبنانية، أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان، الأربعاء، عن مقتل ما لا يقل عن 182 شخصا.