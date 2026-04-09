وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "الجيش قضى في بيروت على سكرتير الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، واستهدف سلسلة من البنى التحتية الإرهابية خلال الليلة الماضية في جنوب لبنان".

وأضاف أدرعي: "هاجم الجيش وقضى أمس (الأربعاء) في بيروت على المدعو علي يوسف حرشي، السكرتير الشخصي لأمين عام حزب الله وابن شقيق نعيم قاسم. كان حرشي مقربا ومستشارا شخصيا للأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، ولعب دورا مركزيا في إدارة مكتبه وتأمينه".

كما ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه: "خلال ساعات الليلة الماضية، هاجم الجيش معبرين مركزيين إضافيين استخدمهما عناصر حزب الله الإرهابي كطرق انتقال من شمال نهر الليطاني إلى جنوبه في لبنان، لنقل آلاف الوسائل القتالية والقذائف الصاروخية ومنصات الإطلاق. كما تم استهداف نحو 10 مستودعات للأسلحة ومنصات إطلاق ومقرات قيادة تابعة لحزب الله الإرهابي في جنوب لبنان".

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر الخميس، سلسلة غارات استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت وبلدات في جنوب لبنان.

وأغار الطيران الإسرائيلي على منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية.

واستهدفت سلسلة الغارات الإسرائيلية بلدات كفرا، والجميجمة، وصفد البطيخ، ومجدل سلم، ودير أنطار، ومحيط جسر القاسمية في جنوب لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة حاريص الجنوبية.

وأدت غارة إسرائيلية على بلدة العباسية في جنوب لبنان إلى وقوع عدد من الإصابات الخطرة، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وقال حزب الله اللبناني، الخميس، إنه سيواصل هجماته على إسرائيل عقب الغارات الجوية الإسرائيلية الدامية في لبنان.

وأوضح حزب الله، ردًا على "خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار"، أنه قصف خلال الليل كيبوتس المنارة في شمال إسرائيل، بحسب بيان صدر في وقت مبكر من صباح الخميس.

وأضاف الحزب أن هجماته الانتقامية ضد إسرائيل ستستمر حتى يتوقف "العدوان الإسرائيلي-الأميركي".

ووفقًا لوزارة الصحة اللبنانية، أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان، الأربعاء، عن مقتل ما لا يقل عن 182 شخصا.