وأغار الطيران الإسرائيلي على منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية.

وشنّ سلسلة غارات على بلدات كفرا، والجميجمة، وصفد البطيخ، ومجدل سلم، ودير انطار، ومحيط جسر القاسمية في جنوب لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة حاريص الجنوبية.

وأدت غارة إسرائيلية على بلدة العباسية في جنوب لبنان إلى وقوع عدد من الإصابات الخطرة، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وقال حزب الله اللبناني، الخميس، إنه سيواصل هجماته على إسرائيل عقب الغارات الجوية الإسرائيلية الدامية في لبنان.

وقال حزب الله، ردا على "خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار"، إنه قصف خلال الليل كيبوتس المنارة في شمال إسرائيل، بحسب بيان صدر في وقت مبكر من صباح، الخميس.

وأضاف الحزب أن هجماتها الانتقامية ضد إسرائيل ستستمر حتى يتوقف "العدوان الإسرائيلي-الأميركي".

ووفقا لوزارة الصحة اللبنانية، أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان، الأربعاء عن مقتل ما لا يقل عن 182 شخصا.

ورغم وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين الذي تم الاتفاق عليه بين الولايات المتحدة وإيران، أكدت إسرائيل أنها ستواصل هجماتها على حزب الله.

وعلى خلاف إيران، لا تعتبر الولايات المتحدة أن لبنان مشمول بالهدنة المتفق عليها لمدة أسبوعين.

وذكرت وكالة فارس الإيرانية أن إيران تدرس حاليا الانسحاب من الهدنة بسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية على حزب الله.

وشنت إسرائيل الأربعاء ضربات واسعة ومفاجئة في أنحاء لبنان، بعدما نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يكون وقف إطلاق النار ساريا على العمليات الإسرائيلية في لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم استهدف قادة حزب الله وبنيته التحتية العسكرية، في حين أكدت السلطات اللبنانية أن عددا كبيرا من المدنيين قتلوا أو أصيبوا.