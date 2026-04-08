وقال ماكرون على منصة إكس: "أعربت عن أملي في أن تحترم جميع الأطراف المتحاربة وقف إطلاق النار بشكل كامل، على كل جبهات الحرب، بما في ذلك لبنان. هذا شرط أساسي لكي يكون وقف إطلاق النار هذا مستداما" فيما أسفرت غارات إسرائيلية متزامنة الأربعاء على لبنان عن مقتل ما لا يقل عن 182 شخصا وإصابة 890 آخرين.

وأضاف الرئيس الفرنسي أن وقف إطلاق النار "يجب أن يمهد الطريق لمفاوضات شاملة لضمان سلامة الجميع في الشرق الأوسط".

وأوضح أنه "يجب أن يتطرّق أي اتفاق إلى المخاوف التي يثيرها برنامجا إيران النووي والصاروخي البالستي، بالإضافة إلى سياساتها الإقليمية وإجراءاتها التي تعرقل الملاحة في مضيق هرمز".

وأكد أن فرنسا "ستؤدي دورها الكامل، بالتعاون الوثيق مع شركائها في الشرق الأوسط" في إرساء "سلام راسخ ومستدام".

كذلك قال ماكرون إنه تحدث مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام.

وأعرب ماكرون خلال الاتصال عن تضامن فرنسا الكامل في مواجهة الضربات الإسرائيلية التي استهدفت لبنان الأربعاء.

واعتبر ماكرون أن هذه الضربات "تهدد بشكل مباشر استدامة وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرا. يجب على لبنان أن يبقى طرفا فيه".

وأشار ماكرون إلى أنه أكد مجددا خلال الاتصال مع عون وسلام على "وحدة الأراضي اللبنانية، وعلى عزم فرنسا على دعم جهود السلطات اللبنانية في صون سيادة البلاد وتنفيذ خطة نزع سلاح حزب الله".