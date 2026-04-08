وأجرى الشيخ عبدالله بن زايد مباحثات هاتفية مع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وأيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، وفرناندو أرامايو، وزير الخارجية في بوليفيا.

واستعرض الشيخ عبدالله بن زايد مع الوزراء آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، في أعقاب إعلان دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين.

وشدد الشيخ عبدالله بن زايد خلال المباحثات الهاتفية على أهمية ضمان التزام إيران الكامل بالوقف الفوري لأي أعمال عدائية في المنطقة، وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وغير مشروط، ووقف التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة وحركة التجارة الدولية وأمن إمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

كما أعرب الشيخ عبدالله بن زايد عن شكره وتقديره للوزراء على تضامن بلدانهم مع دولة الإمارات، مؤكدا على سلامة جميع المقيمين والزائرين في الدولة.

وتناولت الاتصالات الهاتفية أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام المستدام لكافة دول المنطقة، بما يعود بالخير على شعوبها، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.