وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في لبنان، مساء الأربعاء، بوقوع غارات عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية.

كذلك حلّق الطيران الإسرائيلي فوق العاصمة اللبنانية على علو منخفض.

واستهدفت غارة إسرائيلية أيضا جسر القاسمية البحري في صور.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء الأربعاء، غارةً استهدفت منطقة تلة الخياط في العاصمة بيروت، وبلدات كفرملكي والخرايب ومجدل سلم الجنوبية.

واستنكرت الأمم المتحدة الأربعاء الموجة المكثفة من الغارات الإسرائيلية في أنحاء لبنان، واصفة التقارير التي تفيد بمقتل وإصابة مئات الأشخاص، ⁠بينهم مدنيون، بأنها "مروعة"، وذلك بعد ساعات قليلة من وقف إطلاق النار مع إيران.

وندّدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأربعاء بـ"الموت والدمار" في مناطق ذات كثافة سكانية في لبنان، بعد الضربات العنيفة التي شنّتها إسرائيل.

وقالت اللجنة إن الصليب الأحمر اللبناني أرسل 100 سيارة إسعاف لإجلاء قتلى ونقل الجرحى إلى المستشفيات في أنحاء البلاد.

وأضافت أن المرافق الطبية المكتظة أصلا كانت مضطرة للتعامل مع تدفق المصابين، فيما لا يزال بعض الأشخاص محاصرين تحت الأنقاض.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم الخميس يوم حداد وطني على قتلى وجرحى الهجمات الإسرائيلية.

وطالت الحرب لبنان في الثاني من مارس بعدما أطلق حزب الله المدعوم من طهران صواريخ على إسرائيل.

وتردّ اسرائيل بشنّ غارات واسعة النطاق على لبنان واجتياح قواتها لجنوب البلاد.