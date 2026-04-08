وأفاد نتنياهو في خطاب بالفيديو صدر بعد الإعلان عن إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، إنه في الأسابيع الستة الماضية من العمليات العسكرية، حققت إسرائيل "إنجازات هائلة، إنجازات بدت حتى وقت قريب خيالية تماما".

وتابع نتنياهو قائلا إن "إيران أصبحت أضعف من أي وقت مضى وإسرائيل أصبحت أقوى من أي وقت مضى".

وفي الوقت نفسه، قال إن إسرائيل "لا تزال لديها أهداف يتعين عليها إكمالها"، سواء من خلال التوصل إلى اتفاق أو استئناف القتال، مؤكدا أن إصبع إسرائيل "على الزناد".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران تم التوصل إليه بالتشاور مع إسرائيل.

وشدد نتنياهو على أنه تم تدمير قدرة إيران على إنتاج صواريخ جديدة، مضيفا أن مخزوناتها المتبقية بدأت تنفد أيضا، في حين تعرض برنامج طهران النووي لأضرار بالغة.

وأشار إلى أن النظام الإيراني قد "رجع إلى الوراء سنوات عديدة" بينما تواصل إسرائيل تشكيل تحالفات مع دول جديدة في المنطقة.

وأوضح أن اليورانيوم المخصب الذي يتردد أنه لا يزال في إيران سيتم إزالته بالكامل من البلاد، إما كجزء من اتفاق أو باستئناف للحرب، مضيفا: "نحن نتفق مع الولايات المتحدة بشأن هذه المسألة".

وأكد نتنياهو أن وقف إطلاق النار مع إيران "لن يشمل حزب الله، وإسرائيل ستواصل استهدافه".

واعتبر أن "الهجوم اليوم على لبنان هو الأقوى منذ ضربة البيجر".

وقُتل وأصيب المئات، الأربعاء، جرّاء سلسلة غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت مناطق واسعة في لبنان، في تصعيد وصف بأنه من أعنف الهجمات منذ أشهر.

وصرّح رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بأن إسرائيل "غير آبهة بكل المساعي الإقليمية والدولية لوقف الحرب"، داعيا "أصدقاء لبنان" إلى التدخل للمساعدة في وقف الاعتداءات الإسرائيلية.