وأضاف ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أن العديد من النقاط الخمسة عشرة في الخطة الأميركية المقترحة على إيران جرى الاتفاق عليها، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وتابع: "نحن نتحدث، وسنتحدث، مع إيران بشأن تخفيف الرسوم الجمركية والعقوبات".

ورغم تصريحات ترامب المتفائلة، لا تزال الخلافات الرئيسية بين واشنطن وطهران قائمة، ويتمسك الجانبان بمطالب متعارضة بشأن أي اتفاق سلام محتمل.

وجاءت موافقة ترامب ‌على هدنة لمدة أسبوعين قبل أقل من ساعتين من انتهاء المهلة النهائية التي حددها لطهران لإعادة فتح مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي، وإلا ستواجه خطر تدمير الجسور ومحطات توليد الطاقة.

وفي وقت سابق من الأربعاء، قال ترامب إن الولايات المتحدة "ستساعد في تخفيف ‌التكدس" في المضيق. ويقول بعض المحللين أن تسهيل مرور أكثر من ألف سفينة عالقة سيستغرق فترة قد تتجاوز الأسبوعين.

وأضاف أن أي دولة تزود إيران بالأسلحة ستواجه فورا رسوما جمركية بنسبة 50 بالمئة على أي بضائع تصدرها إلى الولايات المتحدة.