وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن إسرائيل "غير آبهة بكل المساعي الإقليمية والدولية لوقف الحرب"، داعيا "أصدقاء لبنان" إلى التدخل للمساعدة في وقف الاعتداءات الإسرائيلية.

وأضاف سلام أن الهجمات الإسرائيلية طالت أحياء سكنية مكتظة، في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة اللبنانية سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى جراء الغارات المتزامنة.

ضحايا في بيروت والبقاع والجنوب

وأعلن وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين سقوط مئات الضحايا بين قتيل وجريح في مختلف أنحاء لبنان جراء الضربات الإسرائيلية.

وأشارت مصادر أخرى، أن عدد القتلى والمصابين تجاوز الـ300، وهو رقم غير مؤكد حتى الآن.

الجيش الإسرائيلي: أكبر ضربة منسقة ضد حزب الله

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، تنفيذ ما وصفه بـ"أكبر حملة قصف منسقة" على لبنان منذ انخراط حزب الله في الحرب في 2 مارس الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه استهدف نحو 100 مركز قيادة وموقع عسكري وبنية تحتية تابعة لحزب الله في بيروت والبقاع وجنوب لبنان.

وأضاف أن هذه الضربة تُعد الأكبر ضد مواقع الحزب منذ بدء عملية "زئير الأسد"، في إشارة إلى الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد إيران التي بدأت في 28 فبراير.

نتانياهو: الهدنة لا تشمل لبنان

وعلى الرغم من إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين اعتبارا من الأربعاء، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن الهدنة لا تشمل لبنان.