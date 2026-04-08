وأوضح المركز، الأربعاء، نقلا عن التحديثات الصادرة عن القيادة العامة، أن إجمالي ما تم اعتراضه وتدميره منذ بدء الاعتداءات الإيرانية، بلغ 194 صاروخا و508 طائرات مسيّرة، مؤكدا استمرار الجاهزية العالية لمنظومات الدفاع الجوي لحماية أمن وسلامة المملكة.

وشدد المركز على أهمية الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، وضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات، داعيا إلى استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية وتجنب نشر الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة، بما يعزز الوعي والمسؤولية الوطنية.