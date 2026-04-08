وتابع فانس خلال ‌زيارة للمجر: "رئيس ‌الولايات ⁠المتحدة قال لي ولفريق التفاوض بأكمله... اذهبوا ⁠واعملوا ‌بنية طيبة ⁠للتوصل إلى اتفاق".

وأضاف: "هذا ما قال ⁠لنا أن ​نفعله. ⁠إذا ​كان الإيرانيون على استعداد للعمل معنا ​بحسن نية، فأعتقد أن بمقدورنا التوصل إلى اتفاق".

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، موافقته على وقف قصف إيران وشنّ هجمات عليها لمدة أسبوعين.

وكتب ترامب في منشور على حسابه في "تروث سوشال": "بناء على المحادثات التي أجريتها ‌مع رئيس الوزراء ‌شهباز ⁠شريف والماريشال عاصم منير، من باكستان، والتي طلبوا مني فيها عدم استخدام ⁠القوة ‌التدميرية الليلة في إيران، وبشرط ⁠موافقة إيران على ⁠الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز، أوافق على ⁠تعليق القصف والهجوم على إيران لمدة أسبوعين".

وشدد على أنه "سيكون هذا وقفا لإطلاق نار من الجانبين"، مضيفا: "تلقينا اقتراحا من 10 نقاط من إيران ونعتقد أنه أساس للتفاوض قابل للتطبيق".

وتابع قائلا: "قطعنا شوطا كبيرا نحو التوصل لاتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران".