وقال الجيش في بيان: "المعركة في لبنان مستمرة وحالة وقف النار لا تشمل لبنان".

وأنذر الجيش الإسرائيلي الأربعاء سكان مبنى في مدينة صور والسكان في جنوب نهر الزهراني بالإخلاء تمهيدا لشن ضربات.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن "إسرائيل تدعم قرار ترامب بتعليق الغارات ضد إيران لمدة أسبوعين".

وأضاف نتنياهو أن: " إسرائيل تدعم جهود الولايات المتحدة لضمان أن إيران لن تشكل أي تهديد بعد الآن للولايات المتحدة، لإسرائيل، لجيران إيران، وللعالم من خلال الأسلحة النووية، الصواريخ الباليستية، والإرهاب".

وبحسب بيان صادر عن مكتبه، فإن "الولايات المتحدة أكدت لإسرائيل أنها ملتزمة بتحقيق هذه الأهداف في المفاوضات القادمة".

وأشار نتنياهو إلى أن "وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان".