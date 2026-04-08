وفيما يلي هذه أبرز المواقف وردود الفعل الدولية التي واكبت هذا الإعلان:

الصين

رحبت الصين بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، بعد أن اتفق البلدان على هدنة لأسبوعين قبل ساعات من انتهاء مهلة حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحافي دوري "ترحب الصين بإعلان الأطراف المعنية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار"، مضيفة أن الصين ستواصل السعي من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط.

مصر

بدورها رحبت مصر بإعلان ترامب التوصل إلى وقف لاطلاق النار مع إيران يستمر أسبوعين.

وقالت الخارجية المصرية إن الوزير بدر عبد العطي اعرب خلال اتصال هاتفي بالموفد الأميركي ستيف ويتكوف فجر الأربعاء عن "التقدير البالغ لهذه الخطوة الاميركية الهامة لإعطاء الدبلوماسية الفرصة والعمل على بدء عملية جدية للتفاوض بين الجانبين الاميركي والايراني".

واعتبرت الخارجية أن "تعليق العمليات العسكرية في المنطقة لمدة أسبوعين يعد تطورا إيجابيا هاما نحو تحقيق التهدئة المنشودة.. ولإفساح المجال للمفاوضات والدبلوماسية والحوار البناء".

تركيا

دعت تركيا "جميع الأطراف" في الشرق الأوسط إلى "احترام" اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه إيران والولايات المتحدة.

وشددت وزارة الخارجية التركية في بيان على أن "وقف إطلاق النار الموقت يجب أن يطبق بالكامل على الأرض". وأضافت "نأمل في أن يحترم كل الأطراف الاتفاق المبرم.

فرنسا

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إعلان وقف إطلاق النار في إيران بأنه "أمر جيد جدا"، ودعا إلى احترامه التام "في الأيام والأسابيع المقبلة" بغية التفاوض مع طهران في شأن كل القضايا الأمنية العالقة، مطالبا بأن يشمل "بالكامل" لبنان.

وقال في اجتماع لمجلس الدفاع "ننتظر، في الأيام والأسابيع المقبلة، احتراما تاما لوقف إطلاق النار احتراما كاملا في كل أنحاء المنطقة، وأن يتيح عقد مفاوضات تتيح تسوية دائمة للقضايا النووية والبالستية والإقليمية المرتبطة بإيران، وهو ما دأبت فرنسا على الدعوة إليه منذ 2018".

وأضاف "ما نتمناه هو ضمان شمول وقف إطلاق النار بالكامل لبنان" على المدى الطويل.

إسبانيا

قال وزير ​الخارجية الإسباني ⁠خوسيه مانويل ألباريس عقب الإعلان ​عن وقف إطلاق النار إن العالم ‌كان "على ‌شفا كارثة" بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ‌بمحو الحضارة الإيرانية.

وصرح ‌ألباريس ⁠للإذاعة الرسمية الإسبانية بأنه من السابق ⁠لأوانه تحديد ما إذا ​كان الصراع ⁠انتهى ​بشكل قاطع. وأضاف "عندما يطلق زعيم قوة ​عسكرية عظمى مثل هذه التهديدات، فإنني آخذها على محمل ​الجد".

ألمانيا

قال ​المستشار ⁠الألماني فريدريش ميرتس ​إن الحكومة ‌الألمانية ترحب باتفاق ‌وقف ‌إطلاق النار لمدة أسبوعين بين ‌الولايات المتحدة ‌وإيران.

وقال ⁠في بيان "يجب أن ⁠يكون ‌الهدف الآن ⁠هو التفاوض على ⁠نهاية دائمة ​للحرب ⁠خلال ​الأيام المقبلة". وأضاف "لا يمكن ​تحقيق ذلك إلا عبر القنوات ​الدبلوماسية".

الاتحاد الأوروبي

اعتبرت كايا كالاس مسؤولة السياسة ​الخارجية في ⁠الاتحاد الأوروبي في منشور على منصة إكس أن اتفاق وقف ​إطلاق النار بين الولايات ‌المتحدة وإيران "يمثل خطوة إلى الوراء بعيدا عن ‌حافة ‌الهاوية بعد أسابيع من التصعيد".

وأضافت "أنه يخلق فرصة مطلوبة بشدة لتخفيف ‌حدة التهديدات ‌ووقف الصواريخ ⁠واستئناف الشحن، وإفساح المجال للدبلوماسية من أجل التوصل إلى ⁠اتفاق ‌دائم".

وتابعت أنها تحدثت ⁠إلى وزير الخارجية الباكستاني محمد ⁠إسحق دار، مضيفة أن ​باب الوساطة ⁠يجب ​أن يظل مفتوحا لأن الأسباب الجذرية للحرب ​لا تزال دون حل.