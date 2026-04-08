وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في القدس، بأن الجيش الإسرائيلي يعمل على اعتراض الموجة الخامسة من الصواريخ الإيرانية منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار.

وقال مراسلنا إن موجة الصواريخ الإيرانية تستهدف تل أبيب ومناطق وسط إسرائيل.

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن الإسعاف الإسرائيلي، بأن شخصين أصيبا بجروح طفيفة من جراء هجوم صاروخي إيراني جنوبي إسرائيل.

وفي المقابل، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي يهاجم منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية المستخدمة في الهجوم الأخير على إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن فجر الأربعاء، اعتراض صاروخ أُطلق من إيران باتجاه وسط إسرائيل والقدس، بعد أن دوّت صفارات الإنذار في عدد من المناطق، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

وجاء ذلك بعد دقائق من إعلان ترامب تعليق تهديداته بضرب إيران لمدة أسبوعين شريطة فتح مضيق هرمز.

وأعلن ترامب، الأربعاء، موافقته على وقف قصف إيران وشنّ هجمات عليها لمدة أسبوعين، قائلا في منشور على حسابه في "تروث سوشال": "بناء على المحادثات التي أجريتها ‌مع رئيس الوزراء ‌شهباز ⁠شريف والماريشال عاصم منير، من باكستان، والتي طلبوا مني فيها عدم استخدام ⁠القوة ‌التدميرية الليلة في إيران، وبشرط ⁠موافقة إيران على ⁠الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز، أوافق على ⁠تعليق القصف والهجوم على إيران لمدة أسبوعين".

وشدد على أنه "سيكون هذا وقفا لإطلاق نار من الجانبين"، مضيفا: "تلقينا اقتراحا من 10 نقاط من إيران ونعتقد أنه أساس للتفاوض قابل للتطبيق".

وأشار إلى أنه "تم الاتفاق بشأن جميع نقاط الخلاف السابقة تقريبا بين أميركا وإيران".

وتابع قائلا: "قطعنا شوطا كبيرا نحو التوصل لاتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران".

وتعليقا على إعلان ترامب، رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الأربعاء إن الولايات المتحدة وإيران اتفقت على وقف لإطلاق النار "في كل مكان"، بما في ذلك لبنان، وذلك بعد وساطة حكومته لوقف الحرب التي بدأت في 28 فبراير.

وكتب شريف على "إكس": "يسعدني أن أعلن أن إيران والولايات المتحدة الأميركية والجهات المتحالفة معهما اتفقت على وقف فوري لإطلاق النار في كل مكان بما في ذلك لبنان وأماكن أخرى، بأثر فوري".

وأضاف شريف: "ندعو الوفدين إلى إسلام آباد الجمعة لمواصلة التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي لتسوية جميع الخلافات".

وتابع: "لقد أظهر الطرفان حكمة وفهما كبيرين، وظلا منخرطين بشكل بنّاء في تعزيز السلام والاستقرار".

واختتم قائلا: "نأمل بصدق أن تنجح محادثات إسلام آباد في تحقيق سلام مستدام، ونتطلع إلى مشاركة المزيد من الأخبار السارة في الأيام القادمة".