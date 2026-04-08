وكتب شريف على "إكس": "يسعدني أن أعلن أن إيران والولايات المتحدة الأميركية والجهات المتحالفة معهما اتفقت على وقف فوري لإطلاق النار في كل مكان بما في ذلك لبنان وأماكن أخرى، بأثر فوري".

وأضاف شريف: "ندعو الوفدين إلى إسلام آباد الجمعة لمواصلة التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي لتسوية جميع الخلافات".

وتابع: "لقد أظهر الطرفان حكمة وفهما كبيرين، وظلا منخرطين بشكل بنّاء في تعزيز السلام والاستقرار".

واختتم قائلا: "نأمل بصدق أن تنجح محادثات إسلام آباد في تحقيق سلام مستدام، ونتطلع إلى مشاركة المزيد من الأخبار السارة في الأيام القادمة".

ونقل موقع "واي نت" الإسرائيلي عن مصادر أمنية، أن وقف إطلاق النار مع إيران سيشمل لبنان أيضا.

كذلك قالت "سي إن إن" نقلا عن مسؤولين أميركيين إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستعد لمحادثات مباشرة مع إيران يُرجح أن يشارك فيها نائب الرئيس جي دي فانس.

وحسبما نقل موقع "أكسيوس" عن المتحدثة باسم البيت الأبيض فإن هناك مناقشات حول عقد اجتماعات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، لكن لا شيء نهائيا حتى يعلنه الرئيس أو البيت الأبيض.

وأعلن ترامب، الأربعاء، موافقته على وقف قصف إيران وشنّ هجمات عليها لمدة أسبوعين.

وكتب ترامب في منشور على حسابه في "تروث سوشال": "بناء على المحادثات التي أجريتها ‌مع رئيس الوزراء ‌شهباز ⁠شريف والماريشال عاصم منير، من باكستان، والتي طلبوا مني فيها عدم استخدام ⁠القوة ‌التدميرية الليلة في إيران، وبشرط ⁠موافقة إيران على ⁠الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز، أوافق على ⁠تعليق القصف والهجوم على إيران لمدة أسبوعين".

وشدد على أنه "سيكون هذا وقفا لإطلاق نار من الجانبين"، مضيفا: "تلقينا اقتراحا من 10 نقاط من إيران ونعتقد أنه أساس للتفاوض قابل للتطبيق".

وأشار إلى أنه "تم الاتفاق بشأن جميع نقاط الخلاف السابقة تقريبا بين أميركا وإيران".

وأوضح قائلا: "قطعنا شوطا كبيرا نحو التوصل لاتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران".