وقال مكتب أبوظبي الإعلامي في منشور على حسابه في إكس: "تتعامل الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حادث حريق في منشأة حبشان لمعالجة الغاز".

وأضاف: "سيتم موافاتكم بالمستجدات حال توافرها. وتهيب الجهات المختصة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة".

وكانت الإمارات، قد أعلنت في وقت سابق من فجر الأربعاء، تعامل الدفاعات الجوية مع صواريخ وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في منشور على حسابها في "إكس": "تتعامل حاليا الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران".

وأكدت وزارة الدفاع أن "الاصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة".