وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في منشور على حسابها في "إكس": "تتعامل حاليا الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران".

وأكدت وزارة الدفاع أن "الاصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة".

وتلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الثلاثاء اتصالا هاتفيا من ساناي تاكايتشي رئيسة وزراء اليابان، بحثا خلاله التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي إلى جانب تأثيراتها الخطيرة على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي، حسبما أوردت وكالة أنباء الإمارات.

كما بحث الشيخ محمد بن زايد وساناي تاكايتشي الاعتداءات الإيرانية الإرهابية المتواصلة ضد دولة الإمارات ودول المنطقة، والتي تستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية، وما تمثله من انتهاك لسيادة الدول والقوانين والأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وأدانت رئيسة الوزراء هذه الاعتداءات، مؤكدة تضامن اليابان مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن نفسها وسيادتها وضمان سلامة وأمن مواطنيها.