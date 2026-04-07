وقالت الداخلية القطرية في بيان على حسابها في "إكس": "في إطار المتابعة المستمرة للمستجدات الميدانية، تؤكد وزارة الداخلية أن الجهات الأمنية باشرت تعاملها مع حادث ناتج عن اعتراض الدفاعات الجوية القطرية لصواريخ إيرانية، ما أسفر عن سقوط شظايا على منزل أحد المواطنين في منطقة مريخ".

وأضاف البيان: "نتج عن الحادث تسجيل (4) إصابات متوسطة، من بينها طفلة قطرية، حيث تم التعامل مع الحالات فورا من قبل الفرق المختصة، ونقل المصابين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما سجلت أضرار مادية محدودة في موقع الحادث".

وتواصل الجهات المعنية أعمالها وفق خطط الاستجابة المعتمدة، بما يضمن سرعة التعامل مع الحوادث واحتواء آثارها، وتعزيز السلامة العامة".

وتابع البيان: "تهيب وزارة الداخلية بالجمهور الكريم الالتزام بالتعليمات الصادرة، وعدم التجمهر أو التوجه إلى مواقع الحوادث أو التصوير، وإفساح المجال لسيارات الإسعاف والدفاع المدني والدوريات الأمنية لأداء مهامها، إضافة إلى عدم الاقتراب من أي أجسام أو بقايا مجهولة، والإبلاغ عنها فوراً عبر الرقم (999)".

وشدد البيان على "أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، وتجنب تداول الشائعات أو نشر معلومات غير موثوقة، لما لذلك من أثر على السلامة العامة وسير الإجراءات الميدانية".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية، مساء الثلاثاء، أنه في ضوء المستجدات الإقليمية الراهنة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، قد تقرر تطبيق إجازة نهاية أسبوع مطولة في جميع المراحل الدراسية والمدارس الحكومية والمؤسسات التعليمية ودور الحضانة، وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن هذه الإجازة ستستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، لتكون بديلا عن إجازة يومي 22 و23 أبريل المقررة سابقا.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار نهج احترازي يهدف إلى الحفاظ على سلامة الطلبة وكافة الكوادر الإدارية والتدريسية في الميدان التربوي، حسبما نقلت وكالة الأنباء القطرية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي استمرارها في متابعة كافة المستجدات بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشددة على أنها ستقوم بموافاة الميدان التربوي والجمهور بأي تحديثات أو مستجدات عبر قنواتها الرسمية المعتمدة.