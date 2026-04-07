وذكر مصدر أمني عراقي لفرانس برس أن "ثلاث مسيرات تصدت لها الدفاعات الجوية العراقية وسقطت كلها في نهر دجلة"، فيما "سقط صاروخ في منطقة العامرية تسبب بإصابة شخصين من عائلة واحدة".

وأشار المصدر إلى أن "صاروخين آخرين سقطا في مركز الدعم الدبلوماسي الأميركي في المطار، ما أدّى إلى نشوب حريق".

وأفادت مصادر أمنية عراقية مساء الثلاثاء أن صاروخا نوع "غراد" سقط على منزل في حي العامرية غربي بغداد.

وأوضحت المصادر أن عددا من الصواريخ انطلقت بإتجاه مطار بغداد الدولي من منطقة هور رجب جنوب غربي بغداد سقط أحدها على منزل في حي العامرية.

وحسب شهود عيان فإن القصف أوقع إصابات واشتعال النيران في المنزل وتصاعد سحب الدخان.

وكانت سلسلة انفجارات عنيفة قد سمعت في أحياء غربي بغداد.

وصرّح مصدر أمني عراقي في حديث لـ"السومرية نيوز، قائلا: "سمعت أصوات انفجارات ضمن جانب الكرخ وهي عبارة عن إطلاق صواريخ".

وأضاف المصدر "تجري الأجهزة الأمنية البحث عن مكان سقوط الصواريخ"، مشيرا إلى أن "السفارة الأميركية قامت بتفعيل "منظومة السيرام" للحماية من القذائف الصاروخية والمدفعية وقذائف الهاون.