وقال الجيش الإسرائيلي عبر قناته الرسمية على تطبيق تلغرام: "بعد تقييم الوضع، وكجزء من الاستعدادات لاحتمال انتهاء الإنذار، فإن الضربات في اتجاه أراضي دولة إسرائيل قد تزداد خلال الساعات المقبلة".

وحضّ رئيس الوزراء الباكستاني الذي يضطلع بوساطة محورية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، الرئيس ترامب الثلاثاء على أن يمدد لأسبوعين المهلة التي منحها لإيران.

وكتب شهباز شريف على إكس أن "الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية سلمية للحرب المستمرة في الشرق الأوسط تتقدم بثبات وقوة، مع القدرة على تحقيق نتائج ملموسة في المستقبل القريب".

وأضاف: "لإفساح المجال للدبلوماسية لتمضي قدما، أطلب من الرئيس ترامب بصدق تمديد المهلة لأسبوعين".

وفي منشوره، حضّ شريف إيران على فتح مضيق هرمز، الممر الحيوي لإمدادات النفط والغاز في العالم "لفترة مماثلة تمتد لأسبوعين كبادرة حسن نية".

ودعا "كل الأطراف المتحاربة إلى التزام وقف إطلاق النار في كل مكان لمدة أسبوعين، لتمكين الجهود الدبلوماسية من التوصل إلى إنهاء للحرب، بما يصب في مصلحة السلم والاستقرار الطويلَي الأمد في المنطقة".

وجاء هذا النداء قبل ساعات من انقضاء المهلة التي حددها ترامب قبل مضي الولايات المتحدة قدما في "التدمير الكامل" للبنية التحتية الحيوية في إيران، لا سيما الجسور ومحطات توليد الطاقة، في حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل منتصف الليل بتوقيت غرينتش.

وصعّد ترامب خطابه الثلاثاء، محذّرا من أن "حضارة بكاملها ستموت" ما لم تأخذ طهران هذا التحذير على محمل الجد.