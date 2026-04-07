وأوضح الجيش أنه استهدف قياديا رفيع المستوى في القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران، ونتائج الهجوم لا تزال قيد التقييم.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي لوكالة فرانس برس: "الليلة الفائتة، استهدف الجيش الاسرائيلي قياديا كبيرا في مقر خاتم الانبياء"، وهي غرفة العمليات المركزية للقوات المسلحة الايرانية.

واضاف أن "الضربة كانت تطاول هدفا عسكريا رفيعا داخل القوات المسلحة للنظام، وليس مكان عبادة".

كانت مصادر مطلعة قد أفادت لشبكة "سي إن إن" الأميركية بأن الجيش الإسرائيلي وضع في حالة تأهب قصوى وهو على أهبة الاستعداد لشن ضربات جوية ضد إيران، وذلك مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لطهران لإعادة فتح مضيق هرمز.

ذكر المصدر الأمني الإسرائيلي أنه تم إعداد خطط لعملية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل بتنسيق عسكري كامل، بانتظار "الضوء الأخضر" من ترامب.



وفي سياق متصل، صرح مصدر إسرائيلي آخر مطلع على استعدادات سيناريو الطوارئ في حال فشل الدبلوماسية بأن الأهداف الرئيسية هي البنية التحتية الإيرانية.



وأوضح أن إسرائيل ستركز على منشآت الطاقة والكهرباء، بينما ستركز الولايات المتحدة على الأهداف النفطية.