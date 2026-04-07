ونقل الموقع عن المسؤولين قولهم إن فرص إبرام الاتفاق قبل الساعة الثامنة مساء بتوقيت الساحل الشرقي (01:00 بتوقيت جرينتش) لا تزال "ضعيفة".

أشار مسؤول أميركي لـ"أكسيوس" إلى أن طبيعة النقاش داخل البيت الأبيض شهدت تحولا ملحوظا؛ حيث انتقل التركيز من إمكانية التوصل إلى اتفاق من عدمه، إلى مدى القدرة على إتمامه قبل انتهاء المهلة المحددة مساء الثلاثاء.

وقال مصدر مطلع: "الوسطاء يضغطون بقوة. المحادثات جدية. سننتظر القرار الإيراني".

ووفقا لمصدر آخر، تجددت المناقشات بشأن عقد اجتماع مباشر محتمل بين وفد أميركي برئاسة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس ووفد إيراني.

والثلاثاء، حذر ترامب من أن "حضارة بأكملها ستفنى الليلة"، مشيرا إلى أن إيران لا تزال تملك متسعا من الوقت للاستسلام قبل الموعد النهائي المحدد عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت واشنطن.

وأطلق ترامب هذا التهديد، قبل نحو 12 ساعة من الموعد النهائي الذي حدده لإيران للموافقة على اتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز أو مواجهة ضربات عقابية.

وقال ترامب، عبر منصة "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي، إن "حضارة بأكملها ستفنى الليلة، ولن تعود أبدا". وأضاف ترامب "لا أريد أن يحدث ذلك، لكنه، على الأرجح، سوف يحدث".

ومع ذلك، أبقى ترامب الباب مفتوحا أمام إمكانية الخروج من الأزمة، قائلا: "ربما يحدث شيء رائع بشكل استثنائي".