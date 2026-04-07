وكان ترامب قد هدد سابقا بتدمير محطات الطاقة الإيرانية والبنية التحتية المدنية الأخرى، مؤكدا أن طهران ستواجه عواقب وخيمة إذا لم تفتح الممر المائي الحيوي بحلول الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة من يوم الثلاثاء.

تنسيق عملياتي مشترك

ذكر المصدر الأمني الإسرائيلي أنه تم إعداد خطط لعملية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل بتنسيق عسكري كامل، بانتظار "الضوء الأخضر" من ترامب.

وفي سياق متصل، صرح مصدر إسرائيلي آخر مطلع على استعدادات سيناريو الطوارئ في حال فشل الدبلوماسية بأن الأهداف الرئيسية هي البنية التحتية الإيرانية.

وأوضح أن إسرائيل ستركز على منشآت الطاقة والكهرباء، بينما ستركز الولايات المتحدة على الأهداف النفطية.

تحديث قائمة الأهداف

وكشف مصدران إسرائيليان لـ"سي إن إن" أن إسرائيل وافقت على قائمة أهداف محدثة لمواقع الطاقة والبنية التحتية في إيران، لاستخدامها في حال فشل المحادثات الدبلوماسية.

والثلاثاء، قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير إن إسرائيل "تقترب من مفترق استراتيجي" في الحرب ضد إيران، مؤكدا تحقيق إنجازات مهمة حتى الآن.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته "بعزم"، مشيرا إلى أن الضربات ضد النظام الإيراني ستتعمق خلال المرحلة المقبلة.