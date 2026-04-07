طالب رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إيجي، المحاكم بتسريع تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المعارضين والسجناء السياسيين.
ونقلت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية عن رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجي القول، الثلاثاء، إنه ينبغي تسريع البت في القضايا ضد الأفراد الذين يقدمون المساعدة لخصوم إيران، وحث على الإسراع في إصدار أحكام الإعدام أو مصادرة الأصول.
ومنذ بدء الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران الشهر الماضي، اعتقلت أجهزة الأمن الإيرانية مئات الأفراد بتهمة مساعدة الخصوم، على سبيل المثال، من خلال مشاركة مقاطع فيديو بالغة الأهمية مع قنوات معارضة أجنبية أو التعبير عن تأييدهم للهجمات على الجمهورية الإسلامية.
وحذّرت جماعات حقوقية من أن عشرات آخرين معرضون لخطر الإعدام على خلفية احتجاجات يناير، أو بعد اعتقالهم للاشتباه في "مساعدتهم العدو" خلال الحرب الحالية.