ونقلت وكالة ميزان التابعة ​للسلطة القضائية الإيرانية ‌عن رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني ​إيجي القول، ​الثلاثاء، إنه ينبغي تسريع ⁠البت في القضايا ​ضد الأفراد الذين يقدمون ​المساعدة لخصوم إيران، وحث على الإسراع في إصدار ​أحكام الإعدام أو ​مصادرة الأصول.

ومنذ بدء الضربات الأمريكية ‌الإسرائيلية ⁠على إيران الشهر الماضي، اعتقلت أجهزة الأمن الإيرانية مئات ​الأفراد بتهمة ​مساعدة ⁠الخصوم، على سبيل المثال، من ​خلال مشاركة مقاطع ​فيديو ⁠بالغة الأهمية مع قنوات معارضة أجنبية ⁠أو ​التعبير عن ​تأييدهم للهجمات على الجمهورية الإسلامية.

وحذّرت جماعات حقوقية من أن عشرات آخرين معرضون لخطر الإعدام على خلفية احتجاجات يناير، أو بعد اعتقالهم للاشتباه في "مساعدتهم العدو" خلال الحرب الحالية.