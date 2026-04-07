وورد في الرسالة "لا شيء مما قاله نائب الرئيس هنا يلمح إلى ذلك".

وجاء موقف البيت الابيض ردا على منشور على إكس يعود إلى حساب على صلة بنائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس، نشر تصريحا مصورا لنائب الرئيس الأميركي جي دي فانس خلال زيارته بودابست مرفقا إياه بعبارة "يؤكد جاي دي فانس موقف ترامب بعد رسالته الأخيرة التي قال فيها إن -حضارة بكملها ستموت الليلة- ويلمح إلى أن ترامب قد يستخدم الأسلحة النووية".

والثلاثاء، حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن "حضارة بأكملها ستفنى الليلة"، مشيرا إلى أن إيران لا تزال تملك متسعا من الوقت للاستسلام قبل الموعد النهائي المحدد عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت واشنطن.

وأطلق ترامب هذا التهديد، قبل نحو 12 ساعة من الموعد النهائي الذي حدده لإيران للموافقة على اتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز أو مواجهة ضربات عقابية.

وقال ترامب، عبر منصة "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي، إن "حضارة بأكملها ستفنى الليلة، ولن تعود أبدا". وأضاف ترامب "لا أريد أن يحدث ذلك، لكنه، على الأرجح، سوف يحدث".

ومع ذلك، أبقى ترامب الباب مفتوحا أمام إمكانية الخروج من الأزمة، قائلا: "ربما يحدث شيء رائع بشكل استثنائي".