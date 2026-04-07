ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولها إن تكثيف الهجمات يهدف لإجبار إيران على فتح مضيق هرمز والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأوضحت الصحيفة أن إيران قطعت الاتصالات المباشرة مع واشنطن بسبب تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتدمير حضارتها، رغم استمرار المحادثات مع وسطاء وقف إطلاق النار.

ونقلت عن مسؤولين إيرانيين كبار أن طهران أوقفت جهود التفاوض مع الولايات المتحدة، وأبلغت باكستان بأنها لن تنخرط بعد الآن في محادثات وقف إطلاق النار.

من جانبها ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن الهجمات على السكك الحديدية تهدف إلى صعوبة تعزيز القوات الإيرانية في بلد واسع المساحة، بالإضافة إلى عزل طهران عن باقي البلاد عبر البنية التحتية الحديدية، مما يسهل على المتظاهرين التحرك عند الحاجة.

وأضافت أن هجمات قوية في العاصمة طهران ومدينة قم، واستهدفت بعض المواقع العسكرية مثل مجمعات خوجير وبارشين.

ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري أن الهدف الرئيسي هو منع استمرار نقل الأسلحة داخل إيران، وأن الهجمات ستستمر لبعض الوقت ولا يُتوقع أن تنتهي قريبًا.