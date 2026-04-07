هددت إيران، الثلاثاء، بإغلاق مضيق باب المندب عبر وكلائها في المنطقة إذا خرج الوضع عن السيطرة، وفق ما نقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني كبير.
وبحسب ما أوردت الوكالة فقد قال المصدر: "إذا خرج الوضع عن السيطرة فإن حلفاء إيران سيغلقون أيضا باب المندب".
وبشأن مضيق هرمز صرح المصدر:"ما تريده الولايات المتحدة هو إعادة فتح مضيق هرمز، وإيران لن تفتحه مقابل "وعود جوفاء"".
وحول المفاوضات بين واشنطن وطهران أشار المصدر إلى أنه: "لا مفاوضات مع أميركا التي تريد من إيران الرضوخ للضغوط".
وتابع المصدر: "سنظهر مرونة عندما نرى مرونة من الجانب الأميركي"، مردفا: "طهران لن تظهر مرونة ما دامت أميركا تطالب بالاستسلام".
وأوضح أن "باكستان تواصل نقل الرسائل لكن أميركا لم تغير لهجتها".