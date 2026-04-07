وبحسب ما أوردت الوكالة فقد قال المصدر: "إذا خرج الوضع عن السيطرة فإن حلفاء إيران سيغلقون أيضا باب المندب".

وبشأن مضيق هرمز صرح المصدر:"ما تريده الولايات المتحدة هو إعادة فتح مضيق هرمز، وإيران لن تفتحه مقابل "وعود جوفاء"".

وحول المفاوضات بين واشنطن وطهران أشار المصدر إلى أنه: "لا مفاوضات مع أميركا التي تريد من إيران الرضوخ للضغوط".

وتابع المصدر: "سنظهر مرونة عندما نرى مرونة من الجانب الأميركي"، مردفا: "طهران لن تظهر مرونة ما دامت أميركا تطالب بالاستسلام".

وأوضح أن "باكستان تواصل نقل الرسائل لكن أميركا لم تغير لهجتها".