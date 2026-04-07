وقال فانس: "واشنطن حققت أهدافها العسكرية في إيران إلى حد كبير".

وأوضح أن الولايات المتحدة شنت هجمات استهدفت 50 هدفا عسكريا في جزيرة خرج الإيرانية الثلاثاء. وتابع "لقد تجنبنا حتى الآن استهداف البنية التحتية ومنشآت الطاقة في جزيرة خرج".

وفي سياق الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع، وجه فانس انتقادات لطريقة إدارة طهران للملف التفاوضي، مشيرا إلى أن الإيرانيين "لم يتحلوا بالسرعة" اللازمة في المفاوضات وما زالوا يتبعون هذا النهج.

وأضاف فانس أن واشنطن تعتبر إيران "مهزومة" في هذه الحرب ولا تسعى لتصعيد أكبر، لكنها تظل ملتزمة بمسار التفاوض رغم البطء الإيراني.

وقال لإن "أميركا تشعر بالثقة في أنه لا يزال من الممكن أن تتلقى ردا بحلول الثامنة مساء".