فقد لقي ما لا يقل عن 18 شخصًا حتفهم في هجوم جوي استهدف محافظة البرز الإيرانية، شمال غرب طهران، حسبما ذكرت تقارير إعلامية رسمية.

وذكرت وكالة ميزان الإخبارية ذات الصلة بالهيئة القضائية بإيران أن الهجوم أسفر عن إصابة 24 شخصًا آخرين.

كما أفادت وكالة مهر بأن غارة جوية استهدفت، فجر الثلاثاء، مبنى سكنيًا في بلدة بارديس بضواحي طهران، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص.

ويُشار إلى أن بلدة بارديس الواقعة شرق طهران تضم مجمعات سكنية ضخمة جديدة تم بناؤها على مدار الأعوام الخمسة عشر الماضية، لاستيعاب أعداد السكان المتزايدة في طهران.

كما هزت انفجارات العاصمة الإيرانية صباح الثلاثاء، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، وأكدت وكالة فرانس برس سماع سلسلة انفجارات مصدرها شمال طهران.

كما استهدف الطيران الحربي الأميركي والإسرائيلي مطار خرم آباد الإيراني.

كما نشر الجيش الإسرائيلي عبر حسابه على منصة إكس تحذيرًا لركاب القطارات في إيران، في إشارة إلى احتمالية استهدافها.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مجمعًا للبتروكيماويات رئيسيًا في شيراز، ذكر أنه يُستخدم لإنتاج مكونات كيميائية حيوية للمتفجرات وتطوير الصواريخ.

في الوقت نفسه، شنّ الجيش الإسرائيلي هجومًا على موقع كبير لمنظومة صواريخ باليستية في شمال غرب إيران.