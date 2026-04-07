وأضاف الجيش في بيان إنه "هاجم معبرا مركزيا إضافيا كان يستخدم من قبل عناصر تنظيم حزب الله للتنقل من شمال إلى جنوب نهر الليطاني، ولنقل وسائل قتالية وصواريخ ومنصات إطلاق بهدف تنفيذ مخططات ضد قوات الجيش الإسرائيلي".

كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بسقوط قتيلين في غارات جوية إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان يوم الثلاثاء.

وذكرت الوكالة أن شخصا قتل في غارة إسرائيلية نفذت فجرا على بلدة زبدين في قضاء النبطية، بينما قتل شخص آخر في غارة استهدفت بلدة دير الزهراني في منطقة النبطية فوقا صباح الثلاثاء.

وفي تصعيد ميداني آخر، أفادت التقارير باستهداف الطيران الإسرائيلي للمنطقة الواقعة بين السماعية ودير قانون ورأس العين، إضافة إلى تنفيذ غارة جوية على بلدة مجدل زون.

وامتدت الحرب في الشرق الأوسط الى لبنان في الثاني من مارس بعدما أطلق حزب الله المدعوم من إيران صواريخ على إسرائيل ردا على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي في أول أيام الهجوم الأميركي الإسرائيلي.